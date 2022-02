Universidade dos EUA pagará US$ 244 milhões a denunciantes de abuso sexual

A Universidade da Califórnia pagará quase US$ 250 milhões a 203 mulheres que dizem ter sido abusadas pelo ginecologista do campus, revelaram autoridades nesta terça-feira (8).



James Heaps esteve ligado ao campus da universidade em Los Angeles (UCLA) por 35 anos e cuidou de milhares de pacientes.



Centenas de processos alegam que a UCLA escondeu deliberadamente casos de abuso sexual de pacientes e permitiu que o médico continuasse tendo acesso às vítimas por anos.



Em um acordo apresentado em um tribunal de Los Angeles, a universidade concordou em pagar US$ 243,6 milhões a 203 mulheres que dizem ter sido abusadas por Heaps. O médico enfrenta 21 acusações de abuso sexual contra sete mulheres.



"O suposto comportamento de Heaps é condenável e contrário aos valores da Universidade", disse um comunicado nesta terça-feira.



"Nossa principal e mais importante obrigação sempre será com as comunidades que servimos, e esperamos que este acordo seja um passo à frente que contribua para que os denunciantes possam curar e fechar ciclos".



O acordo segue outro assinado pela Universidade de Michigan, que concordou em pagar US$ 490 milhões a centenas de estudantes e atletas que foram abusadas sexualmente pelo médico universitário Richard Anderson.



A Universidade Estatal de Michigan também chegou a um acordo de um milhão de dólares com 300 pessoas que foram abusadas pelo Dr. Larry Nassar, que também tratou membros da equipe de ginástica olímpica feminina dos Estados Unidos.



A Universidade do Sul da Califórnia anunciou em março do ano passado que havia alcançado três acordos, totalizando US$ 1,1 bilhão, com centenas de estudantes abusadas sexualmente por um ginecologista.