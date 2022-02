Os indicados nas principais categorias do Oscar

Nesta terça-feira (8) foram revelados os indicados nas principais categorias da 94ª edição do Oscar, que será entregue em cerimônia no dia 27 de março em Hollywood:



"Ataque dos cães", de Jane Campion, lidera com 12 indicações.



Melhor filme:



"Amor, sublime amor"



"Belfast"



"No ritmo do coração"



"Drive My Car"



"Duna"



"O beco do pesadelo"



"Ataque dos cães"



"Licorice Pizza"



"Não olhe para cima"



"King Richard: criando campeãs"



Melhor direção:



Kenneth Branagh, "Belfast"



Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"



Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"



Jane Campion, "Ataque dos cães"



Steven Spielberg, "Amor, sublime amor"



Melhor ator:



Javier Bardem, "Apresentando os Ricardos"



Benedict Cumberbatch, "Ataque dos cães"



Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!"



Will Smith, "King Richard: criando campeãs"



Denzel Washington, "A tragédia de Macbeth"



Melhor atriz:



Jessica Chastain, "Os olhos de Tammy Fave"



Olivia Colman, "A filha perdida"



Penélope Cruz, "Mães paralelas"



Nicole Kidman, "Apresentando os Ricardos"



Kristen Stewart, "Spencer"



Melhor ator coadjuvante:



Ciarán Hinds, "Belfast"



Troy Kotsur, "No ritmo do coração"



Jesse Plemons, "Ataque dos cães"



JK Simmons, "Apresentando os Ricardos"



Kodi Smit-McPhee, "Ataque dos cães"



Melhor atriz coadjuvante:



Jessie Buckley, "A filha perdida"



Ariana DeBose, Amor, sublime amor"



Judi Dench, "Belfast"



Kirsten Dunst, "Ataque dos cães"



Aunjanue Ellis, "King Richard: criando campeãs"



Melhor filme internacional:



"Drive My Car" (Japão)



"Flee" (Dinamarca)



"A mão de Deus" (Itália)



"A felicidade das pequenas coisas" (Butão)



"A pior pessoa do mundo" (Noruega)



Melhor animação:



"Encanto"



"Flee"



"Luca"



"A família Mitchell e a revolta das máquinas"



"Raya e o último dragão"



Melhor documentário:



"Ascension"



"Attica"



"Flee"



"Summer of Soul (...Ou Quando a revolução não pode ser televisionada)"



"Writing with Fire"



Melhor roteiro original:



"Belfast"



"Não olhem para cima"



"King Richard: criando campeãs"



"Licorice Pizza"



"A pior pessoa do mundo"



Melhor roteiro adaptado:



"No ritmo do coração"



"Drive My Car"



"Duna"



"A filha perdida"



"Ataque dos cães"



FILMES COM MAIS DE CINCO INDICAÇÕES:



"Ataque dos cães" (12)



"Duna" (10)



"Amor, sublime amor" (7)



"Belfast" (7)



"King Richard: criando campeãs" (6)