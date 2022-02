Pfizer dobrou lucro líquido em 2021 para US$ 22 bilhões

O grupo farmacêutico americano Pfizer anunciou nesta terça-feira (8) que em 2021 dobrou seu lucro líquido anual, o qual ficou em 22 bilhões de dólares, graças à venda de sua vacina anticovid, por um valor de 36,8 bilhões de dólares.



Para 2022, a Pfizer prevê uma venda da vacina contra a covid-19 desenvolvida com a BioNTech por 32 bilhões de dólares, assim como 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença.



As previsões para 2022 se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro, portanto poderiam aumentar.



A forte demanda dos produtos ligados à pandemia permitiu que alcançasse, pela primeira vez, um volume de negócios de cerca de 100 bilhões de dólares.



Para o CEO Albert Bourla, "2021 foi um ano chave para Pfizer", disse em uma mensagem publicada após os resultados da empresa .



Junto à BioNTech, o grupo produziu mais de 3 bilhões de doses de vacinas com o nome de Comirnaty, que gerou lucros de até 36,8 bilhões de dólares em 2021 e permitiram à empresa alcançar uma participação de 70% no mercado americano e da União Europeia, segundo Bourla.



Como resultado, o faturamento da Pfizer aumentou 95%, para 81,3 bilhões de dólares. Seu lucro líquido dobrou para 22 bilhões de dólares.



No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares pela sua vacina anticovid e depois aumentou várias vezes a previsão.



Neste ano espera produzir 4 bilhões de doses adicionais de vacinas.



Em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante ômicron.



- 120 milhões de comprimidos -



Também solicitou recentemente a autorização emergencial nos Estados Unidos de sua vacina para crianças de seis meses a 4 anos, que se tornaria a primeira disponível para esta faixa etária.



Bourla alertou, no entanto, que as vendas não devem aumentar significativamente no decorrer do ano.



Quanto ao seu comprimido anticovid, um tratamento comercializado com o nome Paxlovid autorizado no final de dezembro nos Estados Unidos, a Pfizer já vendeu o equivalente a 72 milhões de dólares en 2021 e espera produzir 120 milhões de doses ao longo deste ano.



"Nossos cientistas continuam monitorando o vírus SARS-CoV-2 e acreditam que é pouco provável que seja totalmente erradicado em um futuro previsível", afirmou Bourla.



"Agora temos as ferramentas, em forma de vacinas e tratamentos, que acreditamos que nos ajudarão não só a administrar melhor a pandemia, mas também a nos levar a uma fase endêmica", acrescentou.



PFIZER