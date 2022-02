Macron diz que é 'possível avançar nas negociações' de paz Rússia-Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na terça-feira (8) que é possível "avançar nas negociações" de paz com a Rússia e a Ucrânia, após conversas com os líderes de ambos os países.



"Agora é possível avançar nas negociações" entre Rússia e Ucrânia, disse ele após conversas em Kiev com o presidente Volodimir Zelensky.



Tanto Zelensky quanto o presidente russo, Vladimir Putin, com quem Macron se reuniu na segunda-feira, disseram que continuam comprometidos com os acordos de paz de Minsk de 2015 sobre os conflitos separatistas do país, disse o líder francês.



Macron afirmou que também vê possibilidades de reduzir as tensões entre a Rússia e o Ocidente devido à concentração militar de Moscou nas fronteiras da Ucrânia.



"De minha parte, acredito que existam soluções concretas e práticas que nos permitem avançar", disse o chefe de Estado francês.



Ele ainda afirmou que ninguém era "espirituoso o suficiente" para acreditar que as tensões não estavam ligadas ao envio de tropas russas, chamando-as de "sem precedentes".



"Ao adotar esta postura ameaçadora, a Rússia decidiu pressionar a comunidade internacional (...) Não podemos subestimar o momento de tensão que vivemos", pontuou.



"Não podemos resolver esta crise em poucas horas de negociações", disse ele. "Serão os dias, as semanas e os próximos meses que nos permitirão avançar", completou o líder europeu.