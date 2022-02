Família atrasa cirurgia para criança não receber sangue de vacinados

Família não quer que criança receba sangue de vacinados contra COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma família na Itália está atrasando a cirurgia no coração de um menino no Hospital Sant'Orsola, de Bolonha. A justificativa é que os pais não querem que o filho receba sangue de vacinados contra a COVID-19.

Tudo começou quando a família se manifestou dizendo que não queriam que o menino recebesse sangue de pessoas vacinadas e que iria começar uma campanha em grupos antivacina para que os doadores se manifestassem.

A equipe que acompanha a criança, no entanto, se negou a esperar todo esse tempo e alertou que todo o processo de doação é muito rígido e específico.

Logo depois, a família procurou um advogado e o caso foi parar na justiça local. Os médicos alertam que a situação da criança é muito delicada e urgente. Quem divulgou o fato foi o jornal local Gazzetta di Modena.

O diretor do Centro Nacional de Sangue da Itália, Vincenzo De Angelis, afirmou para a imprensa local que a doação de sangue específica é desaconselhada pelos médicos devido a vários motivos.

“A seleção do doador vem sob uma pressão psicológica e, depois, se escolhe o sangue pela melhor compatibilidade, não por familiaridade ou amizade”, afirmou.

Mais de 91% dos italianos com mais de 12 anos já tomaram ao menos uma dose da vacina, 88,3% já tomaram duas aplicações e 82,5% receberam as três injeções, segundo dados do Ministério da Saúde.