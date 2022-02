Negociações retomadas em Viena para tentar salvar o acordo nuclear iraniano

As negociações sobre o programa nuclear iraniano foram retomadas nesta terça-feira (8) em Viena, com o objetivo de que todos os negociadores cheguem a um acordo o mais rápido possível.



"As delegações estão de volta à capital austríaca", disse à AFP uma fonte próxima às negociações. São esperadas no início da tarde no luxuoso hotel Palais Coburg, onde ocorrem as negociações.



Na segunda-feira, os Estados Unidos - que não participam diretamente das discussões - não esconderam sua impaciência.



"Apesar dos progressos realizados", as negociações "chegaram a uma etapa na qual uma conclusão se torna urgente", declarou à AFP um porta-voz do Departamento de Estado americano.



"Desejamos um acordo que aborde as principais preocupações de todas as partes, mas se não for alcançado nas próximas semanas, os avanços nucleares do Irã impossibilitarão o nosso retorno" ao pacto firmado em 2015, acrescentou.



"Enviamos uma mensagem clara" ao Irã: "É hora de tomar decisões, não de prolongar o processo", disse.



"Esperamos que aproveitem essa oportunidade", insistiu também o chanceler alemão, Olaf Scholz.



Os negociadores se retiraram da mesa de negociações no final de janeiro, para tomar "decisões políticas" após os "avanços" realizado ao longo do mês, que permitiram sair de uma estagnação prolongada.



As negociações, iniciadas na primavera de 2021, acontecem entre os iranianos e o resto das partes do acordo (Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia), com a participação indireta dos Estados Unidos.



Os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018 sob a presidência de Donald Trump, que o considerava insuficiente. O objetivo do acordo é evitar que o Irã desenvolva uma bomba atômica.



Por conta disso, os Estados Unidos restabeleceram as sanções econômicas e a República Islâmica respondeu livrando-se das principais restrições ao seu programa nuclear, sob vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).



As negociações visam implementar um "retorno mútuo" de Washington e Teerã ao acordo, defendido pelo atual presidente americano Joe Biden.



Os especialistas dizem que os iranianos se desviaram tanto das restrições do acordo de 2015, que estão a apenas algumas semanas de ter material suficiente para construir uma arma atômica.



No entanto, o desenvolvimento de uma bomba - intenção que a República Islâmica sempre negou - exige muito mais passos.