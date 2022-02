Tensão crescente e calma 'desconcertante' nas trincheiras ucranianas

Instrutor ensina ucraniana a atirar com rifle (foto: Sergey BOBOK / AFP)

"Há muito silêncio, é desconcertante, como a calma antes da tempestade", comenta o soldado ucraniano Botsman, de 49 anos, nas trincheiras de Marynka, às margens da cidade de Donetsk (leste), que está sob poder dos separatistas.A 100 km da fronteira russa, os soldados enviados a Maryinka vivem uma contradição: ao mesmo tempo que aumenta o temor de uma invasão russa, os separatistas pró-russos atiram menos.A atenção ocidental está concentrada nos mais de 100.000 soldados russos na fronteira com a Ucrânia, mas Kiev está envolvido há quase oito anos em um conflito com rebeldes apoiados por Moscou.A violência na linha de frente leste diminuiu e permanece relativamente reduzida há algum tempo, explica Botsman, que se identifica apenas com um nome como estabelecem as regras.Na segunda-feira, no entanto, seu posto foi alvo de um ataque de morteiros e granadas lançadas por foguete."O outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) foi bastante ocupado. Nos deixavam acordados durante a noite, atacavam nossa comida, mas agora está quieto", explica Botsman."Eles sabem que estamos aqui, onde estamos e quantos somos", admite.Apesar do aumento da tensão, pouco mudou em termos práticos para os soldados sob a neve de Maryinka."Nossos deveres continuam como sempre", afirma, exceto pelo envio de mais equipamentos de observação para monitorar o deslocamento do inimigo.Mas as advertências dos aliados ocidentais da Ucrânia sobre um possível conflito com a Rússia aumentam o nervosismo."Em termos de moral, é difícil. As ligações de casa são alarmantes, tento tranquilizar minha família", conta.Os soldados fazem o que podem para lidar com a tensão.Sych, 39 anos, improvisou uma academia com pesos e equipamento rudimentar na fazenda que virou sua base.Ele acredita que as advertências sobre um potencial ataque em larga escala são parte de uma guerra de informação da Rússia contra a Ucrânia."Precisamos acabar com esta guerra, sozinhos ou com a ajuda de aliados, por qualquer meio disponível", comentou Sych.Ele insiste que as Forças Armadas ucranianas estão melhor equipadas e preparadas para combater em caso de uma invasão em larga escala."Talvez Putin, como um velho tolo, acredite que pode chegar a Kiev em dois dias. Deixe que tente", afirma."Nós o paramos em 2014 quando usávamos sandálias e precisávamos buscar nossas próprias armas. Agora somos um exército muito forte", completa.A Ucrânia afirmou na segunda-feira que nos últimos meses recebeu mais de mil toneladas de armas e equipamento militar avaliado em 1,5 bilhão de dólares enviados pelos países ocidentais.Botsman insiste que o país precisa de mais, especialmente mísseis antitanque e sistemas de mísseis guiados."Esta ajuda deve chegar de todas as formas, moral e material, militar e política", insiste, recordando a incapacidade do Ocidente de frear a esmagadora vitória russa contra a Geórgia em uma guerra relâmpago em 2008."Se, como aconteceu com a Geórgia, o Ocidente está apenas 'preocupado', então tudo acabará em lágrimas", opina.