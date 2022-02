Plástico está presente em larga escala em todos os oceanos, alerta relatório

Os resíduos plásticos alcançaram "todas as partes dos oceanos" e ameaçam a biodiversidade marinha, alerta um relatório a organização Fundo Mundial para a Natureza (WWF), que pediu um tratado internacional para combater o problema.



A contaminação "atingiu todas as partes dos oceanos, da superfície ao fundo do mar, dos polos às costas das ilhas mais isoladas, do menor plâncton à maior baleia", afirma a organização, a poucas semanas de uma assembleia sobre meio ambiente da ONU.



Entre 19 e 23 milhões de resíduos plásticos param no mar a cada ano, afirma o relatório, que resume mais de 2.000 estudos sobre o tema.



Os resíduos sofrem uma decomposição e viram partículas minúsculas partículas, antes da transformação em "nanoplásticos", de tamanho inferior ao mícron (milésima parte de um milímetro).



- Saturação -



A situação é tão grave que, mesmo com o fim do constante despejo de lixo atual, o volume de microplásticos dobraria até 2050, por causa dos resíduos já presentes.



Porém, o mais inquietante é que a inundação de material plástico não será interrompida: a produção de plástico novo deve dobrar até 2040, o que triplicará os resíduos nos oceanos.



"Estamos chegando a um ponto de saturação em vários lugares, o que representa uma ameaça não apenas para as espécies, e sim para todo o ecossistema", explica Eirik Lindebjerg, diretor de pesquisas sobre resíduos plásticos no WWF.



Além das imagens impactantes de tartarugas ou focas presas em redes, toda a cadeia alimentar está em perigo.



Um estudo de 2021 sobre 555 espécies de peixes localizou restos de plásticos em 386 delas.



Outros cientistas que examinaram a pesca de bacalhau, um dos peixes mais comercializados, detectaram que até 30% dos peixes no Mar do Norte tinham microplásticos no estômago.



Quase 17% dos arenques capturados no Mar Báltico também tinham microplásticos.



No Atlântico Norte, 74% das aves marinhas haviam ingerido plástico. Um estudo no Havaí calculou o percentual nesta região do Pacífico em 69%.



"O que demonstramos com este relatório é que os ecossistemas têm um limite para absorver a contaminação", explica Eirik Lindebjerg.



No Mediterrâneo, no Mar Amarelo, no Mar da China Oriental (entre China, Taiwan e a península coreana) e nas águas geladas do Ártico, o limite já foi alcançado.



"O sistema não admite mais plástico, por isso que temos que seguir para zero emissão, poluição zero, o mais rápido possível", Erik Lindebjerg.



"Limpar os oceanos é extremamente difícil e caro", recorda.



Uma conferência sobre o meio ambiente organizada pela ONU acontecerá em Nairóbi de 28 de fevereiro a 2 de março.



Este é o momento de propor um acordo internacional "que possa resultar no fim de alguns produtos que não precisamos" e em critérios de produção e de reciclagem internacionais, pede o especialista.