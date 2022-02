EUA anunciam alívio nas tarifas alfandegárias ao aço japonês

Os Estados Unidos vão suprimir direitos alfandegários sobre uma cota de importações do aço japonês, na mais recente iniciativa para resolver divergências comerciais herdadas da era Trump, anunciaram funcionários americanos nesta segunda-feira (7).



"Este acordo vai reforçar a indústria siderúrgica americana e vai garantir que sua mão de obra continue sendo competitiva, oferecendo um aço de melhor qualidade menos custoso", declarou a secretária de Comércio, Gina Raimondo, em um comunicado.



Além disso, ela destacou que o acordo ajudaria a resolver "uma fricção maior" com o Japão, um dos aliados "mais importantes" dos Estados Unidos.



O Japão é um dos muitos países aos quais Donald Trump impôs, em junho de 2018, direitos de alfândega adicionais de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio.



O presidente republicano justificou a decisão como uma defesa da indústria siderúrgica americana, "dizimada por décadas de comércio desigual".



Trump tinha recorrido à "seção 232" da Lei de Expansão Comercial de 1962, que permitia limitar exportações que colocassem em risco "a segurança nacional" dos Estados Unidos.



Estas tarifas alfandegárias revoltaram os aliados de Washington, que tomaram medidas em represália.



O acordo anunciado nesta segunda-feira deve entrar em vigor em primeiro de abril e cobre uma cota anual de 1,25 milhão de toneladas métricas de aço japonês, informou um encarregado do Departamento do Comércio, que pediu o anonimato.



Trata-se de uma cota substancial, inclusive superior ao 1,1 milhão de toneladas que o Japão exportou aos Estados Unidos em 2019, segundo dados do Departamento do Comércio americano.



Antes da imposição de tarifas alfandegárias, em 2017, o Japão exportava inclusive mais: 1,8 milhão de toneladas.



O acordo mantém a integralidade da seção 232 e só se refere ao aço e não ao alumínio.