Macron propõe 'garantias de segurança concretas' a Putin

O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs nesta segunda-feira (7) a seu contraparte russo, Vladimir Putin, "construir garantias de segurança concretas" para todos os Estados implicados na crise ucraniana.



"O presidente Putin me garantiu sua disposição em participar deste processo e sua vontade em manter a estabilidade e a integridade territorial da Ucrânia", acrescentou Macron durante coletiva de imprensa conjunta após mais de cinco horas de conversas com o líder russo em Moscou.



Enquanto o presidente russo sublinhou suas discordâncias com a Otan, Macron resumiu seus objetivos: "a estabilidade militar a curto prazo e que o diálogo entre a Rússia, os Estados Unidos e os europeus continue encontrado soluções para a segurança de todos".



Nesse sentido, Macron concordou, como Putin sugeriu, que "não há segurança para os europeus se não houver segurança para a Rússia".



Mas, ao mesmo tempo, ele lembrou ao presidente russo que os países bálticos e os países europeus vizinhos tinham "os mesmos medos" de segurança que os da Rússia.



"É necessário reconstruir em conjunto essas soluções concretas, pois vivemos dos dois lados de fronteiras comuns", defendeu o presidente francês.



Macron prometeu "intensificar os contatos" com todos os seus parceiros para "construir novas soluções". "Delineamos alguns caminhos em nossa reunião", acrescentou.



"Voltaremos a nos falar em alguns dias e tenho certeza de que chegaremos a um resultado. Não é fácil, mas tenho certeza", concluiu.



No entanto, a conferência de imprensa revelou as profundas diferenças entre os dois lados, com um tom tenso no final da sessão.



"Quem acredita na Europa deve saber trabalhar com a Rússia. É fácil? Não. Existe um elemento de ingratidão? Sim. Devemos abandoná-lo? Não (...) Temos divergências, nós as aceitamos", disse Macron.



"A Ucrânia é um país com fronteiras em torno das quais há 125.000 soldados russos. Isso nos deixa nervosos", completou.



Após a coletiva de imprensa, a presidência francesa assegurou que os dois líderes chegaram a vários pontos de acordo que, no entanto, não foram mencionados durante a conversa com os jornalistas.



Em particular, Moscou concordou, segundo Paris, em retirar seus soldados ao final das manobras do Zapad, em Belarus.



O Eliseu também citou o compromisso de ambas as partes "de não tomar novas iniciativas militares, o que permite prever uma desescalada".