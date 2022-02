Trump levou cartas do líder norte-coreano ao deixar a Casa Branca

Donald Trump recebeu cartas do ex-presidente Barack Obama e do líder norte-coreano Kim Jong Un quando deixou a Casa Branca, anunciaram nesta segunda-feira (7) os Arquivos Nacionais, que tiveram que ir à sua residência na Flórida para recuperá-las.



Ao final de seu mandato, os presidentes dos EUA devem enviar todos os seus e-mails, cartas e outros documentos de trabalho aos Arquivos Nacionais para preservação. Mas o magnata republicano decidiu levar consigo várias caixas para sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.



Nelas havia, entre outras coisas, presentes de líderes estrangeiros, uma carta deixada por seu antecessor, Barack Obama, e outras escritas por Kim Jong Un.



Donald Trump, o primeiro presidente americano no cargo a ter conhecido um membro da dinastia Kim, manteve uma relação por correspondência com o líder norte-coreano.



"Ele me escreveu cartas lindas, são cartas magníficas. Nós nos apaixonamos", disse o presidente a apoiadores em setembro de 2018.



Mas, em meados do mês passado, os Arquivos Nacionais "organizaram o transporte de 15 caixas que continham documentos presidenciais" da propriedade de Donald Trump na Flórida até Washington, informou a entidade em comunicado enviado à AFP.



"Estes documentos deveriam ter sido enviados aos Arquivos pela Casa Branca ao término da administração Trump, em janeiro de 2021", acrescentaram.



Contudo, ainda não foram recuperados alguns documentos. Segundo os Arquivos Nacionais, "representantes do ex-presidente continuam buscando registros presidenciais".



Na semana passada, os Arquivos Nacionais revelaram que o ex-presidente tinha o hábito de rasgar alguns de seus documentos de trabalho, mesmo sendo proibido.



"Entre os documentos presidenciais recebidos pelos Arquivos Nacionais estavam documentos em papel que foram rasgados pelo ex-presidente Trump", disseram à AFP.



"Funcionários de gerenciamento de registros da Casa Branca" "colaram" algumas das folhas, acrescentaram.