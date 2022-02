Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (7) um acordo com o Japão para autorizar uma cota de importações de aço japonês isenta de direitos alfandegários, permitindo resolver parcialmente uma divergência herdada da gestão do ex-presidente americano Donald Trump.



"Este acordo vai reforçar a indústria siderúrgica americana e vai garantir que sua mão de obra continue sendo competitiva, oferecendo melhor acesso ao aço menos custoso e resolvendo uma fricção maior entre Estados Unidos e Japão, um dos nossos aliados mais importantes", declarou a secretária de Comércio, Gina Raimondo, em um comunicado.



O acordo, no entanto, não se refere ao alumínio, que permanecerá sob direitos de alfândega punitivos.