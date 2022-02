O presidente russo, Vladimir Putin, estimou na segunda-feira (7) que algumas propostas de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para diminuir as tensões entre a Rússia e o Ocidente na questão da Ucrânia podem permitir avanços.



"Algumas de suas ideias, suas propostas (...) são possíveis para lançar as bases para futuros avanços", disse Putin em uma coletiva de imprensa conjunta, após mais de cinco horas de encontro com o presidente francês em Moscou.