EUA oferecem recompensa de US$ 10 milhões por chefe do EI-K

Os Estados Unidos ofereceram nesta segunda-feira (7) até 10 milhões de dólares por informações que levem à "identificação ou localização" de Sanaullah Ghafari, líder do Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), o braço afegão do grupo jihadista EI.



A recompensa também é para qualquer informação que ajude a prender ou condenar os responsáveis pelo "ataque terrorista ao aeroporto de Cabul" em agosto, uma ação reivindicada pelo EI-K que deixou mais de cem mortos, incluindo 13 soldados americanos.



O ataque ocorreu enquanto os Estados Unidos realizavam sua retirada caótica do Afeganistão e a evacuação de afegãos considerados ameaçados pela tomada do poder pelos talibãs.



De acordo com Washington, Ghafari, também conhecido como Shahab al Muhajir, foi nomeado chefe do EI em junho de 2020 pelo grupo Estado Islâmico. EI-K teve origem no Iraque e na Síria.



"Ghafari é responsável por aprovar todas as operações do EI-K em todo o Afeganistão e por organizar os fundos para realizar as operações", disse o Departamento de Estado em comunicado.



Em novembro, Ghafari foi colocado na lista negra de terroristas estrangeiros dos EUA. Pouco se sabe sobre Ghafari, embora seu nome de guerra sugira que ele veio do mundo árabe para a região.



Há rumores de que ele tenha sido um comandante da rede Al Qaeda ou um ex-membro da rede Haqqani, uma das facções mais poderosas e temidas do Talibã.



O EI foi responsável por alguns dos ataques mais mortíferos na região nos últimos anos, massacrando civis no Afeganistão e no Paquistão, em mesquitas, santuários, praças públicas e hospitais.



O grupo tem como alvo principalmente muçulmanos de seitas que considera heréticas, incluindo xiitas, muito parecido com o grupo original do EI.



O EI-K foi duramente atingido tanto pelos talibãs quanto pelas forças lideradas pelos EUA e estava perdendo influência, mas seus ataques se intensificaram desde que seus rivais islâmicos tomaram o poder em agosto.