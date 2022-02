Israel liberta espanhola condenada por desviar dinheiro para grupo palestino

Uma cidadã espanhola, condenada por Israel em novembro por desviar recursos em benefício de um grupo palestino, foi libertada nesta segunda-feira (7), disse à AFP uma porta-voz da autoridade penitenciária de Israel.



Juana Ruiz Rashmawi, detida desde abril de 2021, tinha sido condenada a 13 meses de prisão por ter arrecadado fundos para a ONG palestina para a qual trabalhava, Health Work Committees, que depois teria transferido estas somas à Frente de Libertação da Palestina (FPLP), segundo a Justiça israelense. A FPLP é um movimento considerado "terrorista" por Israel.



A sentença foi pronunciada como parte de um acordo de pena no qual Ruiz, no entanto, não reconhecia seu envolvimento na transferência de fundos à FPLP.



"Trabalhava para uma organização de saúde, trazia dinheiro para a organização de saúde e não sabia que esse dinheiro era transferido à FPLP", disse o advogado, Avigdor Feldman. "Na acusação está muito claro que ela não sabia que o dinheiro era transferido à FPLP", acrescentou.



A decisão de libertá-la foi tomada em 1º de fevereiro pela Comissão de Libertação de Israel. Assim, a sentença foi reduzida em alguns meses e ela finalmente deixou a prisão nesta segunda, disse à AFP um porta-voz da autoridade penitenciária israelense.



A Comissão havia justificado sua decisão de reduzir a pena em particular porque "a detida é uma mulher de idade avançada e esta é sua primeira detenção [...], é razoável pensar que, depois de sua libertação, deixará Israel rumo à Espanha, onde vive sua família".



O ministro de Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, afirmou em um comunicado que conversou por telefone com Juana Ruiz e expressou satisfação por sua libertação.



Segundo o comunicado, Ruiz transmitiu ao ministro seu "profundo agradecimento" pelas gestões do governo espanhol para a sua libertação e se mostrou "muito feliz" com a toda a solidariedade na Espanha.



Albares agradeceu a seu colega israelense, Yair Lapid, a libertação de Ruiz, segundo a mesma fonte.



Em meados de outubro, pouco antes da sentença, o governo israelense incluiu seis ONGs palestinas em sua lista de "grupos terroristas" devido a seus supostos vínculos com a FPLP. A designação foi criticada por várias organizações, entre elas a Anistia Internacional.



Segundo vários grupos de direitos humanos, os telefones celulares de seis membros dessas organizações foram espionados com o software Pegasus da empresa israelense NSO.