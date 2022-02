Geleiras retêm menos água do que se pensava, afirma estudo

As geleiras das montanhas, derretendo sob o efeito do aquecimento global, contêm menos água do que os cientistas pensavam, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira (7) que aponta riscos em regiões como os Andes.



"A descoberta de que há menos gelo é importante e terá consequências para milhões de pessoas em todo o mundo", explica um dos autores, Mathieu Morlighem, da Dartmouth College, nos Estados Unidos.



As geleiras estão em constante movimento, desmoronando sob seu próprio peso. Até agora "não sabíamos exatamente com que velocidade" se movem, disse à AFP o principal autor do estudo, Romain Millan, do Instituto de Geociências Ambientais de Grenoble, na França.



Com a ajuda de centenas de milhares de imagens de satélite de geleiras e sua modificação, os pesquisadores conseguiram criar um atlas no qual se deduz a espessura de 98% das mais de 200.000 geleiras de montanha do planeta. Isso exclui as maiores geleiras, que estão na borda das calotas polares.



A nível mundial, os resultados publicados na Nature Geoscience mostram que essas geleiras são mais finas do que se pensava anteriormente.



"Se todas as geleiras das montanhas derretessem, isso significaria que sua contribuição para a elevação do nível do mar seria 20% menos importante" do que se pensava anteriormente, indica Romain Millan.



Os autores calculam que essa contribuição potencial seria da ordem de 26 cm.



Mas isso não é uma boa notícia, pois as geleiras do Círculo Polar Ártico já contêm água suficiente para elevar o nível dos oceanos em cerca de 13 metros.



Por isso, as reservas dos Andes contêm 27% menos água do que se pensava anteriormente.



Em vez disso, o impacto é potencialmente devastador para as populações que dependem das geleiras para beber ou para a agricultura.



O impacto na bacia de La Paz, na Bolívia, será muito importante para o derretimento do gelo, alertam especialistas.



Cientistas que assessoram a ONU sobre mudanças climáticas alertam que geleiras baixas como as dos Alpes podem perder 80% de seu volume até 2100.



Estes novos dados obrigam os cientistas a revisarem essa projeção, indica Romain Millan.