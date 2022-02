Os Estados Unidos ofereceram nesta segunda-feira (7) 10 milhões de dólares por informações que permitam a "identificação ou localização" do líder do ramo afegão do grupo Estado Islâmico (EI-K), Sanaullah Ghafari.



A recompensa é também por qualquer dado que ajude a prender ou condenar os responsáveis do "ataque terrorista ao aeroporto de Cabul" em agosto, uma ação reivindicada pelo grupo Estado Islâmico-Khorasan (EI-K) que deixou mais de 100 mortos, entre eles 13 soldados americanos.