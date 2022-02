Enviado dos Estados Unidos para o clima viaja ao México

O enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, viajará ao México na quarta-feira para discutir a "crise climática" e as energias renováveis, informou o Departamento de Estado nesta segunda-feira (7).



Kerry se reunirá com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e altos funcionários do governo, com quem discutirá medidas para "promover a cooperação na crise climática".



O México é alvo de críticas de ONGs por uma reforma que pretende ampliar o controle estatal sobre a geração de eletricidade, o que, segundo elas, daria as costas à geração de energia limpa.



López Obrador afirma que sua proposta busca modernizar as hidrelétricas da estatal Comissão Federal de Eletricidade.



Os Estados Unidos e o Canadá manifestaram sua preocupação com o impacto que essas mudanças podem ter sobre os investimentos de ambos os países no âmbito do acordo comercial TMEC.



Entre os temas discutidos estão "oportunidades para promover a geração de energia renovável, criar um clima de investimento sólido, combater a poluição por metano, fazer a transição para zero emissões nos transportes e acabar com o desmatamento", diz o comunicado do Departamento de Estado.