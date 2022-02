Muçulmanos protestam na Índia contra proibição do véu nas escolas

Uma recente proibição de usar véu islâmico nas escolas gerou protestos entre os muçulmanos no sul da Índia, com manifestações nas ruasa nesta segunda-feira (7).



Há um mês, estudantes de uma escola pública de ensino médio no estado de Karnataka receberam a ordem de não usar o véu nas instalações. A decisão também foi tomada em outras duas instituições de ensino deste estado.



"É discriminatório e contrário aos direitos garantidos pela Constituição da Índia", disse Sumayya Rushan, que preside uma associação de mulheres islâmicas de Karnataka.



Segundo Rushan, essa proibição viola "a liberdade de escolha que é concedida aos estudantes" e que não "prejudica terceiros".



As mídias sociais mostraram imagens de centenas de pessoas protestando nas ruas, agitando bandeiras indianas, em pelo menos duas localidades de Karnataka.



O partido nacionalista hindu, o Bharatiya Janata Party (BJP), governa o estado de Karnataka, onde vários de seus membros apoiaram a proibição, criticada por outras siglas políticas.



"Se deixarmos que o 'hijab' seja um empecilho para a educação das nossas alunas, estaremos roubando o futuro das garotas da Índia", tuitou Rahul Gandhi, líder do opositor Partido do Congresso, na semana passada.