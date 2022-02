Chile inicia vacinação da quarta dose em plena onda de contágios

O Chile iniciou nesta segunda-feira (7) a vacinação com a quarta dose contra a covid-19, no momento apenas para pessoas com mais de 55 anos, em plena onda de contágios.



Para marcar o começo da nova fase do programa de vacinação no Chile, o presidente Sebastián Piñera compareceu a um centro de saúde durante suas férias no sul do país e recebeu a segunda dose de reforço, ou quarta no geral.



"Para nos protegermos, seguimos uma estratégia desde o primeiro dia que é antecipar, estar um passo à frente para que o coronavírus não nos pegue de surpresa", disse o presidente conservador à imprensa.



A quarta dose já havia começado a ser aplicada em 10 de janeiro em imunocomprometidos, profissionais da saúde e idosos que moram em casas de repouso.



Das 18,9 milhões de pessoas da população alvo - a partir dos 3 anos -, apenas 2,1% receberam a quarta dose até o momento.



Um total de 89,6% dos chilenos aptos completaram o esquema de vacinação básico - vacina de dose única ou de duas doses - e 73,9% receberam a dose de reforço.



Até o momento, o país comprou 51,5 milhões de doses da Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik e Janssen.



"Nada é suficiente porque o vírus e, especialmente, (a variante) ômicron têm uma capacidade de contágio que surpreendeu o mundo inteiro que provocou o colapso dos sistemas de saúde dos países mais desenvolvidos do mundo", destacou Piñera.



O Chile inicia o processo de quarta dose em meio a uma onda de infecções com números recordes diários, acima de 30.000, embora o elevado índice de vacinação ajude a garantir que a maioria dos casos seja leve e não provoque hospitalização ou morte.



O país acumula 2,3 milhões de casos e quase 40.000 mortes desde o início da pandemia em 2020.