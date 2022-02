Desastres climáticos aumentam e ameaçam a subsistência dos pastores no Quênia

Dabaso Galgalo já está acostumado com o cheiro e o triste espetáculo da carne putrefata de animais que morrem sufocados pelos desastres climáticos que atingem o Quênia.



Este pastor de 56 anos vive cercado por arbustos secos e carcaças de ovelhas e cabras, enquanto tenta desesperadamente manter seus amados animais vivos para sobreviver.



O que restava de seu rebanho após meses de seca foi dizimado por enchentes não vistas em décadas que atingiram o nordeste do Quênia, uma área oprimida por uma série de desastres climáticos.



"Recentemente, tivemos fortes chuvas e vendavais que mataram o gado que estava reunido em um ponto de água", disse ele à AFP do lado de fora de um assentamento conhecido como "Kambi ya Nyoka" (acampamento de cobras) em Marsabit.



Esta área semi-árida sofreu com uma seca prolongada. Quando as chuvas chegaram, um dilúvio atingiu as comunidades que dependem exclusivamente do gado para sua subsistência.



"Foi uma grande perda porque perdemos muitos recursos após essa tragédia", disse Galgalo. "Se uma pessoa tinha 500 cabras antes, agora só tem 20".



Os pastores nômades das zonas áridas da África Oriental aprenderam a conviver com as mudanças climáticas ao longo de décadas, o que determina sua busca incessante por água e pastagens em uma terra inóspita.



Mas sua resiliência está sendo testada pelas mudanças climáticas.



- Luta por recursos -



O último trimestre de 2021 foi a terceira estação seca consecutiva, após uma devastadora infestação de gafanhotos, deixando os animais exaustos, incapazes de produzir leite e muito magros para serem vendidos.



Agora, há temores crescentes de que a situação piore e que as tensões entre as comunidades sejam aumentadas pela competição pelo acesso a recursos cada vez menores.



A cidade de Marsabit é especialmente vulnerável devido ao conflito em curso nas comunidades de pastoreio de Borana e Gabra.



O presidente Uhuru Kenyatta declarou uma emergência climática devido à seca em setembro passado, e cerca de 2,1 milhões de pessoas, representando 4% da população, passam fome.



O governo disse na semana passada que 23 dos 47 condados enfrentam "estresse alimentar e hídrico" e a agência meteorológica alertou para um potencial aumento de conflitos entre pessoas e vida selvagem.



As autoridades gastaram 450 milhões de xelins (entre 3,9 milhões e 3,4 milhões de euros) para comprar 11.250 cabeças de gado e 3.200 cabras dos criadores mais afetados do país.



A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) pediu nesta segunda-feira esforços mais agressivos e alertou para a preocupante "situação no terreno".



A África Oriental sofreu uma seca devastadora em 2017 que também levou a Somália à beira da fome. Em 2011, duas estações secas sucessivas em um período de 12 meses causaram o ano mais seco desde 1951 nas zonas áridas do Quênia, Somália, Etiópia, Djibuti e Uganda.



Em um momento em que Somália e Etiópia enfrentam conflitos armados, as agências de ajuda estão tendo dificuldades em avaliar a escala da crise atual.



Especialistas dizem que eventos climáticos extremos estão acontecendo com mais frequência e intensidade devido às mudanças climáticas e que a África está sofrendo o impacto.



Galgalo luta para salvar o que resta de seus animais e proteger sua única fonte de renda. Mas ele está perdendo a esperança.



"Eles estão sofrendo de pneumonia e ainda estão morrendo", lamentou.