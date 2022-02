Avalanche na fronteira entre Afeganistão e Paquistão deixa quase 20 mortos

Ao menos 19 pessoas morreram em uma avalanche nesta segunda-feira (7) enquanto tentavam atravessar um porto de montanha do Afeganistão para o Paquistão, informou um responsável local talibã.



Vários afegãos tentam cruzar ilegalmente a fronteira com o Paquistão por uma área montanhosa com poucos controles em busca de trabalho ou de produtos essenciais para o comércio.



Najibulá Hassan Abdal, diretor da informação da província de Kunar, no leste, disse à AFP que os serviços de resgate ainda procuravam outras vítimas e possíveis sobreviventes no local.



"Encontramos 19 corpos", informou.



Desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto e a crise humanitária foi intensificada no país, o número de tentativas para cruzar a fronteira aumentou consideravelmente.



Com a interrupção da ajuda internacional, que representava cerca de 75% do orçamento nacional e o congelamento dos bens afegãos no exterior, o país se encontra em uma situação crítica.



Para enfrentar este fluxo de migrantes, o Paquistão está construindo um muro, para proteger sua fronteira de 2.670 km com o Afeganistão.