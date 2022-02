Portal sueco PriceRunner processa Google em EUR 2,1 bilhões

O portal sueco de comparação de preços PriceRunner anunciou, nesta segunda-feira (7), que está processando o gigante Google em EUR 2,1 bilhões (US$ 2,4 bilhões) por promover seu próprio site de cotação em seus resultados de busca.



A empresa disse esperar que "o valor final da indenização por danos seja significativamente mais alto", visto que o prejuízo "continua".



"Estamos buscando uma compensação pelos danos que o Google causou durante muitos anos, mas também queremos que este processo seja parte de uma luta pelos consumidores que sofreram tremendamente com a violação, por parte do Google, das leis de concorrência nos últimos 14 anos e que continua até hoje", afirmou o presidente da Pricerunner, Mikael Lindahl, em um comunicado.



A empresa sueca entrou com a ação contra o Google na Corte de Patentes e Mercados de Estocolmo, depois que o Tribunal Geral da União Europeia concluiu que o Google "violou as leis antitruste, manipulando os resultados de busca em favor de seu próprio serviço de comparações (de preço)".