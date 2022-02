Intensos esforços diplomáticos para reduzir crise sobre a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, reúne-se nesta segunda-feira (7) com o colega russo, Vladimir Putin, enquanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, terá um encontro em Washington com o presidente americano Joe Biden, para tentar reduzir a tensão na crise da Ucrânia.



Também nesta segunda-feira, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, República Tcheca, Eslováquia e Áustria viajarão a Kiev.



Dezenas de milhares de soldados russos estão concentrados na fronteira com a Ucrânia, o que provoca temores de uma incursão militar. Moscou nega qualquer intenção bélica e afirma que mobilizou as tropas para garantir sua segurança, enquanto exige que a Otan interrompa a expansão para suas fronteiras.



O presidente francês, cujo país tem a presidência semestral da União Europeia, visitará Moscou nesta segunda-feira e viajará a Kiev na terça-feira para um encontro com o presidente Volodimir Zelensky.



"A intensidade do diálogo que temos com a Rússia e esta visita a Moscou são para impedir um conflito armado", disse Macron em uma entrevista ao Journal Du Dimanche, insistindo que deseja abordar a crise em "termos de desescalada".



Para o governo russo, o encontro entre os dois presidentes é "muito importante", mas o Kremlin prevê poucos avanços.



"A situação é muito complexa para esperar avanços decisivos após um único encontro", disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, apesar de "Macron ter afirmado a Putin que vem com ideias que almejam uma distensão".



A viagem é uma aposta política para Macron, que tentará a reeleição em abril.



- "Um preço elevado" -



A Rússia acusa o Ocidente, especialmente o governo dos Estados Unidos e a Otan, de ignorar as questões sobre sua segurança.



O Kremlin deseja garantias da Aliança Atlântica de que a Ucrânia não entrará para a organização e que o bloco retire suas forças dos países membros do leste europeu.



Os países ocidentais rejeitam as exigências e propõem, em uma tentativa de acalmar as preocupações russas, gestos de confiança como visitas recíprocas às instalações militares ou medidas de desarmamento.



"Medidas positivas, mas secundárias", de acordo com Moscou.



Também nesta segunda-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington.



"Trabalhamos de maneira forte para enviar à Rússia uma mensagem clara de que pagará um preço elevado em caso de intervenção na Ucrânia", declarou Scholz em uma entrevista ao jornal Washington Post.



Ao mesmo tempo, o governo americano segue enviando reforços militares para a Europa.



O serviço de inteligência americano calcula que a Rússia já tem 70% do dispositivo necessário para uma invasão em grande escala da Ucrânia.



Desta maneira, a Rússia poderia tomar a capital Kiev em 48 horas, em uma operação que poderia matar até 50.000 civis, 25.000 soldados ucranianos e 10.000 militares russos, com uma onda de até cinco milhões de refugiados, de acordo com os funcionários da inteligência americana.



- "Previsões apocalípticas" -



Na Ucrânia, no entanto, as autoridade, minimizaram as previsões de Washington.



O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu que as pessoas não acreditem nas "previsões apocalípticas".



"Diferentes capitais têm cenários diferentes, mas a Ucrânia está preparada para qualquer cenário", afirmou no Twitter.



E um conselheiro da presidência ucraniana disse que as chances de uma solução diplomática são "substancialmente maiores do que a ameaça de uma escalada".



A Rússia já invadiu uma parte da Ucrânia em 2014, quando anexou a península da Crimeia após a revolta pró-Ocidente em Kiev. As sanções internacionais contra Moscou não tiveram efeito na linha do Kremlin.



Desde 2014, separatistas pró-Rússia, apoiados por Moscou, lutam contra o exército ucraniano no leste do país. Vários acordos de paz, mediados por Paris e Berlim, permitiram a interrupção dos combates, mas a resolução política do conflito ainda não foi alcançada.