Nova presidente de Honduras testa positivo para Covid

A esquerdista Xiomara Castro, que assumiu a presidência de Honduras em 27 de janeiro, anunciou neste domingo que está com Covid-19, mas que continua trabalhando, remotamente.



"O resultado do PCR de ontem foi negativo e o de hoje foi positivo", informou a presidente, 62, em sua conta no Twitter. "De acordo com os exames, é leve. Com a benção do Criador, sigo trabalhando, remotamente, em meu Plano de Governo para retornar à ordem democrática e constitucional", acrescentou.



A presidente recebeu duas doses de vacina, informou à AFP seu marido, o ex-presidente deposto Manuel Zelaya (2006-2009). Ele assinalou que os exames mais recentes não mostram comprometimento dos pulmões de Xiomara.



Honduras registra mais de 40.000 infectados e mais de 10.500 mortos pela pandemia.