Cinco soldados morrem no Paquistão por ataques a partir do Afeganistão

Ao menos cinco soldados no Paquistão morreram por disparos do vizinho Afeganistão, afirmaram as autoridades paquistanesas neste domingo (6), em um ataque reivindicado por talibãs paquistaneses.



Islamabade "condenou com firmeza o uso do território afegão por parte de terroristas" e acrescentou que está disposto a defender suas fronteiras.



O ataque, reivindicado pelo grupo talibã paquistanês Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ocorreu no distrito de Kurram, na fronteira com o Afeganistão.



O TTP parece animado com o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão e aumentou seus ataques desde que uma trégua acordada com o governo paquistanês chegou ao fim no ano passado.



Os talibãs operam em grupos separados no Afeganistão e no Paquistão, mas estão unidos por uma ideologia comum.