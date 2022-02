Argentina se junta às Novas Rotas da seda da China

China e Argentina assinaram neste domingo (6) um protocolo de acordo permitindo a entrada do país sul-americano nas Novas Rotas da Seda, um ambicioso projeto de Pequim lançado sob a liderança de seu presidente Xi Jinping.



A iniciativa Novas Rotas da Seda visa melhorar as relações comerciais entre Ásia e os demais continentes através da construção de portos, ferrovias, aeroportos ou parques industriais.



Essas infraestruturas devem permitir que a China acesse mais mercados e abra novos caminhos de expansão para suas empresas.



Por ocasião de uma visita a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno, inaugurados na sexta-feira passada, o presidente argentino Alberto Fernández foi recebido neste domingo por seu colega Xi Jinping.



Ambos os chefes de Estado assinaram um acordo para "promover conjuntamente a construção" de Novas Rotas da Seda, disse a televisão pública CCTV.



O acordo formaliza a entrada da Argentina nas Novas Rotas da Seda, bem como na "Rota da Seda Marítima do Século XXI", para desenvolver a cooperação econômica, promover ações e projetos que aprofundem as relações entre os dois países e fortaleçam a conectividade regional, segundo o texto divulgado após a assinatura do acordo.



A China assinou acordos relacionados a esta iniciativa com cerca de 150 países.



De acordo com o Ministério do Comércio, as empresas chinesas investiram mais de 20 bilhões de dólares (17.4 bilhões de euros) em projetos relacionados com as Novas Rotas da Seda no ano passado.