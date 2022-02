Portugal suaviza restrições para viajantes da União Europeia

Medida entra em vigor nesta segunda-feira (7/2) (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal flexibilizará a partir de segunda-feira (7/2) as restrições para os viajantes com certificado sanitário da União Europeia, deixando de exigir um teste negativo de COVID-19, segundo um decreto publicado neste domingo (6/2).Os viajantes que "possuírem um certificado digital covid da UE" ou qualquer outra "prova de vacinação reconhecida" estarão isentos de apresentar um teste negativo ao chegarem ao país - o que era exigido desde o início de dezembro -, segundo a decisão do Governo.Como a maioria dos países do mundo, Portugal está experimentando um surto de novas infecções relacionadas à variante ômicron.O país informou no sábado mais de 41.000 infecções em 24 horas e 44 mortes.