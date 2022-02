Homem é acusado na Tailândia após descoberta de câmeras no banheiro da embaixada australiana

Um ex-funcionário da embaixada australiana em Bangcoc foi acusado depois da descoberta de câmeras escondidas nos banheiros femininos da missão diplomática, informou neste sábado (5) o ministério das Relações Exteriores em Canberra.



O ministério confirmou que a polícia tailandesa prendeu um ex-funcionário local em janeiro, mas não quis dar mais detalhes do caso.



Khemmarin Hassiri, o comandante encarregado do departamento de Relações Exteriores da polícia tailandesa, disse que a embaixada australiana apresentou uma denúncia contra um homem em 6 de janeiro e que há uma investigação em andamento.



Ainda não foi possível determinar o tempo que as câmeras estiveram instaladas nos banheiros.



Segundo a rede australiana ABC, essa descoberta foi feita por acaso, depois que um cartão SD de uma das câmeras foi encontrado no chão.



O incidente é uma grave violação da segurança, disse à AFP um especialista australiano em defesa e política externa.



"Se há erros que permitem a instalação de câmeras em qualquer lugar de um local protegido, significa que a segurança da embaixada não está garantida", disse Hugh White, professor de estudos estratégicos da Universidade Nacional da Austrália.