Biden prorroga tarifas a painéis solares aplicadas por Trump contra a China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu na sexta-feira (4) um decreto para prorrogar por quatro anos as tarifas aplicadas aos painéis solares impostas inicialmente por seu antecessor republicano Donald Trump para proteger os fabricantes americanos que enfrentam a difícil concorrência da China.



"Acredito que uma ampliação desta medida de precaução representará mais benefícios econômicos e sociais do que custos", afirmou Biden em seu decreto.



Essas cargas tributárias, impostas em janeiro de 2018, marcaram o começo de uma série de medidas protecionistas que levaram à guerra comercial entre Estados Unidos e China, assim como com seus principais sócios comerciais.



As tarifas americanas sobre os painéis solares foram inicialmente estabelecidas em 30% para o primeiro ano, antes de serem reduzidas 5 pontos percentuais todo ano por um período de quatro anos.



Essas tarifas deveriam expirar esta semana, mas vários fabricantes americanos pediram sua extensão, argumentando que ainda são necessárias para apoiar a indústria nacional, que pôde recuperar terreno contra a concorrência estrangeira.