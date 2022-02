Ex-vice-presidente dos EUA contradiz Trump e diz que não podia anular eleições

O ex-vice-presidente republicano dos EUA Mike Pence disse nesta sexta-feira que não tinha o direito de anular as eleições de 2020, e que o ex-presidente Donald Trump equivocou-se ao afirmar que ele poderia tê-lo feito.



Pence negou a afirmação de Trump de que, como vice-presidente, poderia ter bloqueado no Congresso a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden, em 6 de janeiro de 2021. "O presidente Trump disse que eu tinha o direito de anular as eleições, mas ele está errado", afirmou Pence em apresentação perante a conservadora Sociedade Federalista, no estado da Flórida.



Pence e Trump são potenciais candidatos presidenciais para as eleições de 2024, e suas divergências públicas são vistas como manobras iniciais na corrida para ganhar a candidatura única do Partido Republicano. "A presidência pertence ao povo americano, e somente ao povo americano", ressaltou Pence.



Trump declarou em comunicado na semana passada que Pence, que presidiu a certificação formal dos resultados das eleições de novembro de 2020, "poderia ter anulado a eleição". Pence já havia negado esse suposto poder, mas as declarações desta sexta-feira foram as mais contundentes até agora.



Pence, leal a Trump durante o mandato presidencial deste último, também descreveu a invasão ao Congresso realizada em janeiro de 2021 por uma multidão de apoiadores do magnata republicano como "um dia sombrio na história do Capitólio dos Estados Unidos".