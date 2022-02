Queda de avião com turistas deixa sete mortos perto das Linhas de Nazca no Peru

Um pequeno avião que levava turistas em um voo de observação das milenares Linhas de Nazca caiu nesta sexta-feira (4) no Peru, matando seus sete ocupantes, entre eles dois chilenos, informaram o ministério dos Transportes e fontes diplomáticas.



O acidente ocorreu após o meio-dia (14h de Brasília), quando o avião Cessna 207, da empresa Aerosantos, "no qual viajavam dois tripulantes e cinco passageiros, caiu em terra nas imediações do aeroporto María Reiche na cidade de Nasca, momentos após a decolagem", informou o ministério em nota.



"Não houve sobreviventes", acrescentou o comunicado.



Entre as vítimas há dois chilenos, um homem e uma mulher, confirmou à AFP uma fonte diplomática chilena.



As Linhas de Nazca, uma das principais atrações turísticas do Peru, são geoglifos com mais de 2.000 anos de antiguidade com figuras geométricas e de animais, que só podem ser apreciadas do alto.



Situadas no meio do deserto, cerca de 400 km ao sul de Lima, seu significado real é um enigma: alguns pesquisadores as consideram um observatório astronômico e outros, um calendário.



Nazca tem um pequeno aeródromo onde operam dezenas de pequenas aeronaves, com grande movimentação de passageiros, sobretudo turistas estrangeiros.



O Cessna 207 é um monomotor com capacidade para oito ocupantes, muito popular entre as empresas de táxi aéreo.



Acidentes similares ao desta sexta-feira já ocorreram no passado. Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos morreram na queda de um pequeno avião da companhia AirNasca, após sobrevoar as linhas.