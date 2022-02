Um pequeno avião que levava turistas em um voo de observação das milenares Linhas de Nazca caiu nesta sexta-feira (4) no Peru, matando seus sete ocupantes, entre eles dois chilenos, informaram o ministério dos Transportes e fontes diplomáticas.



O acidente ocorreu após o meio-dia (14h de Brasília), quando o avião Cessna 207, da empresa Aerosantos, "no qual viajavam dois tripulantes e cinco passageiros, caiu em terra nas imediações do aeroporto María Reiche na cidade de Nasca, momentos após a decolagem", informou o ministério em nota.



"Não houve sobreviventes", acrescentou o comunicado.



Entre as vítimas há dois chilenos, um homem e uma mulher, confirmou à AFP uma fonte diplomática chilena.