Espanha decreta fim do uso de máscaras ao ar livre

Os espanhóis poderão voltar a sair ao ar livre sem máscaras na próxima semana, graças a uma medida anunciada nesta sexta-feira (4) que alimentou as esperanças do fim da pandemia, enquanto várias regiões suspendem as restrições devido à melhora dos indicadores de saúde.



"Se nos disserem que podemos tirá-la, eu tiro!", alegra-se Luisa María González, uma funcionária pública de 52 anos que caminha por Madri.



"É uma boa notícia" porque "sou daquelas pessoas que se incomoda" com a máscara, confessa.



A ministra da Saúde, Carolina Darias, anunciou que o governo de Pedro Sánchez editaria um decreto na terça-feira para eliminar a obrigação de usar máscara ao ar livre. A medida deve entrar em vigor 48 horas depois.



"Quando houver pessoas, provavelmente vou colocá-la. E se estiver em um lugar aberto, não", diz Alfredo Poves, 71 anos, de Madri, que "cruza os dedos" para que isso seja sinal de que a pandemia está perdendo força.



A Espanha é um dos poucos países europeus que restabeleceu a máscara em espaços abertos no final de dezembro para combater a sexta onda causada pela variante ômicron.



Mas "vemos como todos e cada um dos indicadores (de saúde) estão melhorando dia a dia", como a incidência do vírus ou a taxa de ocupação de leitos hospitalares por pacientes de covid, disse a ministra à rádio Cadena Ser.



Carolina Darias lembrou que o governo havia dito que a medida "seria imposta pelo tempo estritamente necessário".



- Restrições ao ar livre -



A Catalunha abandonou em janeiro medidas como toque de recolher e limites de lotação em restaurantes e espaços esportivos ou culturais. No dia 11 de fevereiro reabrem bares e casas noturnas na região de 7,7 milhões de habitantes.



A Galiza voltou a permitir o funcionamento dos locais de diversão noturna no final de janeiro.



A partir desta sexta-feira, o País Basco (norte) deixará de exigir atestado de saúde para entrar em restaurantes e discotecas.



Apesar de ter quase 91% de sua população acima de 12 anos totalmente vacinada, a Espanha viu uma explosão de casos devido à ômicron.



O Ministério da Saúde registrou 74.368 novos casos em 24 horas na quinta-feira e uma incidência acumulada de 2.420 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.



O país chegou a registrar quase 180.000 novos casos por dia e uma incidência de mais de 3.400 em meados de janeiro.



Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Europa pode estar se aproximando de uma saída da pandemia com a ômicron, que pode infectar 60% da população europeia antes de março, segundo o diretor para a região, Hans Kluge.



Vários países europeus relaxaram suas restrições nos últimos dias e alguns, como o Reino Unido e a Dinamarca, as suspenderam quase totalmente.



"Já faz dois anos!", diz Enrique García, um estudante de 27 anos de Madri, com a esperança de que o fim da pandemia esteja próximo.