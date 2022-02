Explosão de mina mata dez passageiros de ônibus na Somália

Pelo menos dez pessoas morreram e duas ficaram feridas nesta sexta-feira na Somália na explosão de uma mina na passagem de um ônibus em que viajavam, informaram uma fonte da segurança e moradores locais.



O veículo seguia em direção à cidade portuária de Kismayo, no sul, quando foi destruído pela explosão, disse à AFP por telefone uma autoridade da segurança local, Mohamednur Dahir.



"Foi horrível, dez pessoas, todos civis inocentes, morreram e duas ficaram feridas pela explosão que destruiu o ônibus", disse.



"Terroristas enterram minas em estradas usadas por veículos civis", acrescentou.



De acordo com Osman Gelle, um morador local, algumas das vítimas eram vendedores de leite de camelo de aldeias próximas a Kismayo.



Kismayo é um antigo reduto dos insurgentes islâmicos do Al-Shabab, ligados à Al-Qaeda, que ainda controlam vastas áreas rurais da Somália.



Além de ataques com objetivos governamentais e militares, também cometem ataques à população civil, especialmente em Mogadíscio, capital, de onde foram expulsos em 2011 pelas forças da União Africana (Amisom).



Em dezembro de 2020, cinco pessoas morreram na explosão de um ônibus que passou por cima de uma mina no sul da Somália.