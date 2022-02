Delegação da UE visita Azerbaijão para reduzir dependência do gás russo

Uma delegação da União Europeia (UE) esteve no Azerbaijão, nesta sexta-feira (4), como parte dos esforços do bloco para diversificar suas fontes de abastecimento e reduzir a dependência do gás russo, em meio a tensões entre a Rússia e países ocidentais sobre a Ucrânia.



"Quero agradecer ao Azerbaijão por seus esforços para aumentar o fornecimento de gás para a UE, através do Corredor de Gás do Sul (SGC, na sigla em inglês). O Azerbaijão respondeu ao chamado, confirmando sua confiabilidade", disse, de Baku, a comissária de Energia da UE, Kadri Simon.



Simson copresidiu, nesta sexta, a reunião ministerial anual dos países do GSC, junto com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev.



O SGC é um conjunto de três gasodutos que unem Azerbaijão, Geórgia, Turquia, Grécia, Albânia e o Mar Adriático, chegando até a Itália.



A rede foi concluída em 2020 com o objetivo de reduzir a dependência do gás russo. No final de 2021, Baku começou a enviar gás para a Europa do gigante campo Shah Deniz.



Uma possível ofensiva russa contra a Ucrânia pode causar a suspensão do fornecimento para a Europa.



A redução dessas entregas nos últimos meses contribuiu para o aumento histórico dos preços.



A Rússia fornece mais de 40% das importações de gás da Europa.



