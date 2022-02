Economia do EUA ganhou 467.000 vagas em janeiro, com desemprego em 4%

Apesar de uma nova onda de contágios de covid-19 causada pela variante ômicron, a economia dos Estados Unidos adicionou 467.000 postos de trabalho em janeiro - de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (4), um desempenho bem melhor do que se antecipava.



O informe do Departamento do Trabalho, que também mostrou que a taxa de desemprego registrou leve aumento para 4% em janeiro, foi uma surpresa positiva para a maior economia do mundo. Muitos analistas esperavam que a contratação de mão de obra fosse fraca, ou mesmo negativa, no primeiro mês de 2022.



Entre os principais setores que contrataram no mês passado estão bares e restaurantes, que aumentaram o número de funcionários mais do que qualquer outra área, com 151.000 novas vagas.



Os serviços profissionais e empresariais criaram 86.000 postos, e o varejo, outros 61.000.



A economia adicionou 19,1 milhões de empregos desde o auge da crise da covid-19 em abril de 2020, mas ainda falta recuperar 2,9 milhões de vagas.



Houve, naquele momento, evidências do impacto do coronavírus nas estatísticas, incluindo um salto de seis milhões no número de pessoas que disseram não poder trabalhar, porque a empresa em que trabalhavam fechou, ou foi afetada pela pandemia.



Em dezembro, apenas 3,1 milhões de trabalhadores estavam nessa situação.



O governo também revisou os dados para 2021, informando que o emprego no ano passado teve mais 217.000 vagas em relação ao divulgado previamente.