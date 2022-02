Suu Kyi volta aos tribunais da junta birmanesa, após ausência por saúde

A líder birmanesa destituída Aung San Suu Kyi voltou a um tribunal da junta militar nesta sexta-feira (4), depois de se ausentar de uma audiência anterior por problemas de saúde - informou uma fonte ligada ao caso.



Suu Kyi, de 76 anos, está detida desde que seu governo civil foi derrubado por um golpe de Estado no ano passado. Desde então, o país registra protestos em massa contra a junta, que lançou uma sangrenta repressão militar. Segundo um grupo de monitoramento local, já são mais de 1.500 civis mortos.



Isolada do mundo - salvo por breves reuniões com sua equipe jurídica e aparições no tribunal -, a Prêmio Nobel da Paz enfrenta uma série de acusações que podem levá-la à prisão por mais de 150 anos.



Suu Kyi não compareceu a uma audiência na quinta-feira, em seu julgamento por violação da lei de sigilo, porque se sentiu "tonta", relatou uma fonte próxima ao caso.



De acordo com a mesma fonte, ela se apresentou, nesta sexta, para a última audiência de seu julgamento por corrupção. Este processo está relacionado com o aluguel de um helicóptero.