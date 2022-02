Continua operação especial para resgatar garoto caído em poço no Marrocos

Equipes de resgate trabalham nesta sexta-feira (4), pelo quarto dia consecutivo, para tirar com vida um menino de cinco anos caído em um poço em uma localidade no norte do Marrocos.



O movimento de máquinas para limpar o terreno próximo ao poço não parou durante toda noite, acompanhou um jornalista da AFP.



Segundo as autoridades locais, as retroescavadeiras conseguiram chegar a uma profundidade de 28 metros e estão começando a cavar um túnel até o poço onde o pequeno Rayan está preso.



Esta fase da operação é delicada, devido ao risco de deslizamentos de terra, acrescentaram. Parte da complexidade se deve ao tipo de terreno, que apresenta camadas arenosas e rochosas.



O menino, cujo destino mantém o país em suspense e atraiu a atenção da imprensa internacional, caiu acidentalmente, na noite de terça-feira (1º), em um poço seco de 32 metros de profundidade.



Estreito e de difícil acesso, o poço foi escavado perto de sua casa, em uma aldeia próxima à localidade de Bab Berred, no norte de Marrocos.



O pai contou que Rayan caiu no buraco em um momento de distração.



Ainda não se sabe se o menino está vivo, mas os socorristas conseguiram enviar água e oxigênio até o fundo do poço seco.



- "Esperança" -



Aos prantos, a mãe de Rayan contou à imprensa local que "ainda tem esperança de que resgatem o menino com vida".



"Rayan estava brincando e então desapareceu às 14h. Toda família se mobilizou para procurá-lo até que nos demos conta de que tinha caído no poço", relatou a mulher.



Uma equipe médica já foi enviada para o local do acidente para "fazer os exames iniciais e as intervenções de reanimação do menino, uma vez resgatado", informou a agência de notícias MAP.



Além disse, um helicóptero médico está preparado, em caso de emergência.



"Nossos corações estão com a família e pedimos a Deus que ele volte para seus familiares o mais rápido possível", disse o porta-voz do Executivo, Mustapha Baitas, esta semana.



A princípio, as equipes de resgate pensaram em entrar diretamente no poço, mas seu estreito diâmetro de 45 centímetros impossibilitou essa estratégia. Mais tarde, pensaram em alargar o buraco, mas descartaram a ideia devido ao risco de deslizamento de terra. Então, começaram a cavar outro poço.



A tragédia do pequeno Rayan causou comoção no país. As transmissões ao vivo do resgate por diversos meios de comunicação locais alimentam as expectativas sobre o destino da criança.



A hashtag do Twitter #salvemrayan (em árabe) continua em alta no Marrocos, com mensagens de apoio.



"Resista pequeno Rayan, por favor, resista", implorou um internauta na rede social.



A atenção da imprensa gerou um fluxo significativo de curiosos de cidades próximas, o que às vezes dificulta os esforços de resgate.



O acidente lembra uma tragédia similar ocorrida na Espanha, em 2019. Um menino de dois anos morreu, após cair em um poço abandonado de 24 centímetros de diâmetro e de mais de 100 metros de profundidade na Andaluzia. Depois de 13 dias de uma grande operação de resgate, os restos mortais do menor foram recuperados.



