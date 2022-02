Chanceler alemão visitará Ucrânia e Rússia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, visitará Kiev e Moscou em 14 e 15 de fevereiro para ter reuniões sobre a crise entre Rússia e Ucrânia.



É a primeira visita de Scholz a ambos os países, desde que substituiu Angela Merkel como chanceler em dezembro passado. A viagem acontece em meio a críticas por seu baixo perfil, até o momento, nos esforços diplomáticos europeus para evitar um conflito na Ucrânia.



Scholz desembarca primeiramente em Kiev e, no dia seguinte, estará em Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin.



"Além das relações bilaterais, também serão abordadas questões internacionais, incluindo as de segurança", disse o porta-voz de Scholz, Wolfgang Buechner, à imprensa.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse hoje aos jornalistas que Putin e Scholz terão conversas bilaterais "substanciais".



O chanceler alemão também terá conversas, em Berlim, com os líderes de Estônia, Letônia e Lituânia. Nelas, vai-se tratar das preocupações dos países bálticos com a crise.



A Rússia acumulou dezenas de milhares de militares na fronteira ucraniana, o que aumentou os temores de uma invasão. Moscou nega, porém, qualquer intenção bélica e exige garantias de segurança dos países ocidentais. Entre elas, reivindica que a Ucrânia nunca seja autorizada a ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).