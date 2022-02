O Kremlin pediu, nesta sexta-feira (4), que não se dê crédito às afirmações dos Estados Unidos, que ontem acusaram a Rússia de estar preparando um vídeo de um ataque fictício à Ucrânia para justificar uma invasão.



"Recomendo a vocês que não acredite em ninguém, no que diz respeito a estes temas, em particular, no Departamento de Estado" americano, disse o porta-voz da Presidência, Dmitri Peskov, à imprensa.