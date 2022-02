YouTube fecha canais de separatistas pró-russos da Ucrânia

A plataforma americana de compartilhamento de vídeos YouTube encerrou os canais dos separatistas pró-Rússia que estão em guerra com Kiev no leste da Ucrânia - anunciaram os grupos nesta sexta-feira (4), em meio à crescente tensão entre Moscou e os países ocidentais.



O centro de informações da República Popular de Luhansk, que é o portal oficial deste território autoproclamado, informou que seu canal foi fechado "sem explicações".



O canal está suspenso e, nele, aparece uma mensagem indicando que a conta foi "fechada por violar as regras da comunidade do YouTube".



Outros canais dos separatistas mostravam a mesma mensagem, incluindo o do Ministério da Informação e o da "milícia popular" de outro território separatista, a República Popular de Donetsk.



