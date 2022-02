Índia supera 500.000 mortes por covid-19 segundo o balanço oficial

A Índia superou oficialmente nesta sexta-feira (4) a marca de 500.000 mortes por covid-19, embora muitos analistas acreditem que o verdadeiro número de óbitos provocados pela pandemia no país asiático seja muito maior.



O balanço diário atualizado do ministério da Saúde indiano registra 1.072 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total a 500.055 vítimas fatais desde o início da pandemia.



O número de contágios chegou 41,9 milhões, segundo o balanço oficial, o que faz da Índia o segundo país do mundo com mais casos registrados, atrás apenas dos Estados Unidos.



Os contágios aumentaram recentemente devido à variante ômicron, mas o ritmo de infecções diminuiu nos últimos dias. O ministério da Saúde afirmou na semana passada que há indícios de que os novos casos entraram em um 'platô' em várias regiões do país.



Os analistas afirmam que a onda da variante ômicron não provocará muitas mortes ou hospitalizações, como aconteceu com a variante delta, mas muitos estados indiano adotaram restrições que começaram a ser flexibilizadas nos últimos dias.



Para muitos especialistas, a Índia superou na realidade a marca de 500.00 mortes no ano passado, quando foi atingida pela onda da variante delta, que deixou o sistema de saúde do país à beira do colapso



Esta onda provocou 200.000 mortes. Os hospitais ficaram sem cilindros de oxigênio e os pacientes e suas famílias lutaram de maneira desesperada para obter medicamentos.



Um estudo elaborado no ano passado por um grupo de pesquisadores americanos calculou que entre 3,4 e 4,7 milhões de pessoas morreram no país devido à covid.