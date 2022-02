Jovem afro-americano assassinado em ação policial em Minneapolis

As autoridades da cidade americana de Minneapolis, onde George Floyd foi assassinado em 2020, publicaram na quinta-feira (3) um vídeo que mostra a morte de um homem negro, atingido por tiros de policiais na noite anterior, depois que a família da vítima exigiu explicações.



Amir Locke, afro-americano de 22 anos, foi baleado quando uma equipe de intervenção da polícia de Minneapolis entrou em um apartamento da cidade da região norte dos Estados Unidos pouco antes das 7H00 locais de quarta-feira, informou o jornal Star Tribune.



O vídeo da ação, divulgado na quinta-feira à noite, mostra o momento em que os policiais abrem a porta do apartamento com uma chave, entram e anunciam sua presença, antes de avançar pela sala, onde um homem estava deitado em um sofá, debaixo de um cobertor. O homem começa a levantar, com uma arma na mão, e um policial abre fogo.



Em um comunicado divulgado na quarta-feira, as autoridades haviam afirmado que "por volta de nove segundos depois de sua entrada, os agentes enfrentaram um homem armado com uma pistola apontando na direção dos policiais".



"Em um momento os tiros foram disparados e o homem adulto foi atingido", completa a nota, que informa que o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.



Em 25 de maio de 2020, Derek Chauvin, policial de Minneapolis, permaneceu ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd durante quase 10 minutos, indiferente aos apelos da vítima e aos pedidos das pessoas desesperadas no local.



A cena, filmada e divulgada na internet, provocou muitos protestos contra o racismo e a violência policial em Minneapolis e nos Estados Unidos.



O advogado da família de Amir Locke deve conceder uma entrevista coletiva nesta sexta-feira.