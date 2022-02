Latina dirigirá pela primeira vez a revista de Direito de Harvard

Pela primeira vez em seus 135 anos de história, uma pessoa latina dirigirá a prestigiosa revista da faculdade de Direito da Universidade de Harvard, anunciou a instituição.



Priscila Coronado, nascida na Califórnia há 23 anos e filha de pais imigrantes mexicanos, se torna a 136ª presidente desta prestigiosa publicação.



A jovem é a primeira de sua família a chegar à universidade. Ela licenciou-se em três anos com 'magna cum laude' (com grandes honras) em inglês na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) antes de iniciar um doutorado em Direito, informou o centro acadêmico em sua página na internet.



"Priscila é uma estudante dedicada e advogada apaixonada. Desde o início, impressionou seus colegas editores com sua inteligência extraordinária, humildade profunda e profundo compromisso com o serviço", disse a respeito dela seu antecessor no cargo, Hassaan Shahawy.



A The Law Review, fundada em 1887 por Louis D. Brandeis, que que viria a ser juiz da Suprema Corte, é o periódico - produzido integralmente por estudantes - com maior tiragem de uma publicação de Direito no mundo. É publicada mensalmente de novembro a junho.



Coronado soma-se a outra latina de origem colombiana, Raquel Coronell, também de 23 anos, que se tornou recentemente a primeira latina a presidir o centenário jornal estudantil da Universidade de Harvard, o The Harvard Crimson.