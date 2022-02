Amazon dobra seu lucro para US$ 14,3 bi no quarto trimestre de 2021

A Amazon dobrou para 14,3 bilhões de dólares seu lucro líquido no quarto trimestre de 2021, surpreendendo os mercados, inquietos com o aumento dos preços da mão de obra e as dificuldades de abastecimento e entrega.



A gigante do comércio on-line teve um volume de negócios de 137,4 bilhões de dólares, conforme as previsões, segundo seu informe de resultados, divulgado nesta quinta-feira (3).



Seu lucro líquido foi favorecido amplamente por um retorno dos investimentos graças a suas ações na fabricante de veículos Rivian, que entrou na bolsa em novembro.



As ações da Amazon subiram 14% nas transações eletrônicas no fechamento da bolsa de Nova York, atraindo investidores ansiosos por boas notícias depois que as ações da empresa matriz do Facebook, Meta, despencaram.



A Amazon saiu como a grande vencedora da era da pandemia de covid-19, mas está particularmente exposta aos problemas com a cadeia de abastecimento, a rotação no mercado de trabalho e a inflação.



"Apesar destes desafios de curto prazo, continuamos nos sentindo otimistas e entusiasmados com o negócio conforme saímos da pandemia", avaliou seu diretor-executivo, Andy Jassy, no relatório de lucros.



Neste informe, a companhia destacou ter tido seu "melhor fim de semana de vendas" no período de promoções, que vai da "Black Friday" à "Cyber Monday" (a sexta e a segunda-feira após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos), duas grandes datas comerciais.



Os últimos três meses do ano também foram favoráveis para a AWS, seu serviço na nuvem, especialmente graças aos contratos assinados com a Nasdaq e a Meta por suas redes e serviço de mensagens e redes no Facebook, Instagram e WhatsApp.



A AWS gerou 17,78 bilhões de dólares em receita no período, 40% a mais do que no ano anterior.



Os analistas foram moderados sobre os lucros, inclusive os 11,8 bilhões de dólares de retorno do investimento na Rivian.



"A Amazon soube superar os resultados apesar das tendências de crescimento mais brandas para o comércio eletrônico neste trimestre de festas, o que também afetou o crescimento no negócio de publicidade com margem elevada", disse Andrew Lipsman, analista da Insider Intelligence.



No quarto trimestre, os lucros operacionais da Amazon, um indicador-chave da rentabilidade, chegaram a 3,5 bilhões de dólares, metade do que representou há um ano.



