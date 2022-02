Líder do EI morre em operação dos Estados Unidos na Síria

O líder do grupo extremista Estado Islâmico (EI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, morreu em uma operação das forças especiais dos Estados Unidos nesta quinta-feira (3) na Síria, mais de dois anos depois da eliminação de seu antecessor.



"Durante a noite, sob minha direção, as forças militares dos Estados Unidos no noroeste da Síria executaram com sucesso uma operação de contraterrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados, e tornar o mundo um local mais seguro", afirmou o presidente Joe Biden em um comunicado.



Horas depois, em declaração na televisão, Biden assegurou que "a operação de ontem à noite removeu um grande líder terrorista do campo de batalha e enviou uma forte mensagem aos terroristas de todo o mundo: vamos caçar vocês e encontraremos vocês".



Todos os soldados americanos estão a salvo e bem.



Biden disse ter ordenado uma invasão ao invés de bombardear a casa onde estava o líder do EI para minimizar as baixas civis, apesar de isto representar "um risco muito maior" para os militares.



Havia na casa "famílias, inclusive crianças", afirmou. "Quando nossas tropas se aproximaram para capturar o terrorista, em um último ato desesperado de covardia, e sem se importar com a vida de sua própria família ou de outras pessoas no prédio, ele escolheu explodir a si mesmo (...) ao invés de enfrentar a justiça pelos crimes que cometeu", explicou.



Quarashi não detorou apenas o colete explosivo para se matar, mas fez voar pelos ares todo o "terceiro andar" da residência na cidade de Atme, acrescentou Biden, "levando vários familiares com ele".



Segundo o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o líder fundamentalista não opôs resistência e foi dada a ele a possibilidade de "se render".



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), os militares americanos pousaram em helicópteros perto dos acampamentos de deslocados da localidade de Atme, região da província de Idlib, e em seguida foram registrados confrontos. Treze pessoas morreram, entre elas quatro mulheres e três crianças, informou a ONG, que não deu maiores detalhes sobre as vítimas.



Os helicópteros decolaram de uma base militar na cidade síria de maioria curda Kobani (norte) e membros das Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas por curdos, participaram da operação, acrescentou o OSDH.



Em outubro de 2019, Abu Bakr al Baghdadi, antecessor de Qurashi, foi morto em um ataque na região de controlada em grande parte por jihadistas e rebeldes.



Qurashi, de nacionalidade iraquiana, assumiu então a liderança do grupo, responsável por inúmeras atrocidades e ataques no Oriente Médio e em vários países ocidentais.



Mas os serviços secretos dos EUA e do Iraque não o identificaram formalmente até alguns meses depois. Washington prometeu uma recompensa de US$ 10 milhões por qualquer informação para encontrá-lo.



- "O destruidor" -



Conhecido como "o professor" ou "o destruidor", Amir Mohammed Said Abdel Rahman al-Mawla, um jihadista com vários apelidos apresentados pelo EI como "o emir" Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, liderou, entre outros, o massacre da minoria yazidi.



Os correspondentes da AFP na região relatam que a operação americana tinha como alvo um edifício de dois andares em uma área cercada por árvores. Parte do prédio foi destruída no ataque e eram vistos rastros de sangue.



Moradores da região disseram à AFP terem ouvido o barulho de helicópteros e depois, "explosões". Em uma gravação de áudio, atribuída às forças americanas, uma pessoa pede em árabe que mulheres e crianças deixem as casas na região.



Abu Ahmad, proprietário da casa destruída, disse à AFP que Qurashi "viveu aqui por 11 meses".



"Não vi nada suspeito, ele só vinha me ver para pagar o aluguel. Ele morava com os três filhos e a esposa. A irmã viúva e a filha dela moravam no andar de cima", explicou.



- Jihadistas escondidos -



Analistas afirmam que os acampamentos superpopulosos de Atme, ao norte da província de Idlib, estão sendo utilizados como base pelos líderes extremistas que se escondem entre os deslocados.



Partes da província de Idlib e das províncias vizinhas de Hama, Aleppo e Latakia são dominadas pelo Hayat Tahrir Al Sham (HTS, Organização para a Libertação do Levante), antigo braço sírio da Al-Qaeda.



A província também abriga grupos rebeldes e outros grupos extremistas, como o Hurras al-Din (Guardiões da Religião).



Todas as facções já foram alvos de ataques aéreos, principalmente por parte do governo sírio, da Rússia, seu principal aliado, mas também da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos e as forças especiais americanas.



Mas as operações com helicópteros continuam sendo raras na Síria.



A intervenção desta quinta-feira ocorreu poucos dias após o ataque do EI a uma prisão controlada pelas FDS, na região de Hassake (nordeste), onde morreram mais de 370 pessoas. Foi a ofensiva do grupo jihadista mais importante depois de sua derrota na Síria em 2019.



O EI foi expulso de seus redutos na Síria e no Iraque, mas continua realizando ataques nestes dois países vizinhos através de suas células adormecidas.



A complexa guerra da Síria, país fragmentado no qual intervieram diferentes protagonistas, deixou cerca de 500.000 mortos desde 2011.