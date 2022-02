Dois influentes assessores de Johnson renunciam após escândalo das festas

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu dois influentes assessores nesta quinta-feira(3) após o escândalo das festas em Downing Street durante os confinamentos, enfraquecendo ainda mais sua posição.



Munira Mirza, encarregada de políticas de Downing Street, foi a primeira a anunciar sua renúncia, seguida pelo diretor de comunicação Jack Doyle, que teria participado de uma dessas comemorações.



Mirza repreendeu Johnson por lançar uma acusação "enganosa" contra o líder da oposição sobre um famoso pedófilo, enquanto o chefe do governo se defendia após a publicação de um relatório devastador sobre essas festas.



Johnson acusou o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, de ter permitido que o assediador de crianças Jimmy Savile, ex-apresentador da BBC, escapasse da justiça enquanto estava à frente da Procuradoria britânica.



Essas acusações, muito populares nos círculos de conspiração e de extrema-direita, criaram uma grande agitação.



"Não havia base razoável ou justa para essa alegação", escreveu Mirza em sua carta de demissão, publicada no site da revista The Spectator.



Downing Street confirmou as renúncias de Mirza e Jack Doyle e expressou a "gratidão" de Johnson aos colaboradores por sua "contribuição ao governo".



