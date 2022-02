Israel assina o primeiro acordo de defesa com um país do Golfo

Israel assinou, nesta quinta-feira (3), um acordo de defesa com o Bahrein, o primeiro pacto militar selado com um país do Golfo desde que o Estado hebreu normalizou suas relações diplomáticas com este pequeno reino e os Emirados Árabes Unidos.



O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, saudou o acordo durante sua primeira visita ao Bahrein, dizendo que o entendimento leva as relações diplomáticas a um "novo patamar".



O pacto inclui aspectos de inteligência, compra de material e exercícios conjuntos, depois que os dois países realizaram manobras navais no ano passado.



Bahrein e Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel em setembro de 2020, quebrando um consenso entre os países árabes de não estabelecer laços com o Estado judeu até que haja uma solução para o conflito com os palestinos.



"Apenas um ano após a assinatura dos acordos, conseguimos um importante pacto de defesa, que contribuirá tanto para a segurança de ambos os países quanto para a estabilidade da região", disse Gantz em comunicado.



Durante sua visita, Gantz esteve no destróier americano USS Cole, que será mobilizado para os Emirados após o ataque lançado pelos rebeldes iemenitas contra este território.



"O aprofundamento da cooperação nos permitirá manter a estabilidade regional e defender os interesses comuns de Israel, Estados Unidos e Bahrein", declarou após visitar a sede da 5ª Frota dos EUA em Manama.



O ministro afirmou que a cooperação já está "se desenvolvendo" uma vez que a normalização das relações entre Bahrein e Israel permitiu a integração do Estado hebreu no comando central do exército norte-americano no Oriente Médio.



"Em um contexto de crescentes ameaças marítimas e aéreas, nossa forte cooperação é mais importante do que nunca", disse Gantz em um tweet, sem fazer referência direta ao Irã.



A 5ª frota americana está nas águas do Golfo, a poucas centenas de quilômetros da costa iraniana, uma importante zona de navegação para a indústria petrolífera.