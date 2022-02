Reino Unido aprova vacina da Novavax contra covid-19

O Reino Unido aprovou, nesta quinta-feira (3), a vacina anticovid-19 da Novavax, a quinta a ser incluída no arsenal britânico para conter o coronavírus - anunciou o governo.



Um dos países mais atingidos pela pandemia com quase 157.000 mortos, o Reino Unido já havia homologado os imunizantes da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.



"Estou feliz por confirmar a autorização" da vacina do laboratório americano, afirmou a diretora-geral da agência britânica de medicamentos (MHRA, na sigla em inglês), June Raine, em um comunicado.



Esta vacina usa tecnologia de subunidades de proteínas, testada há décadas, ao contrário dos compostos de RNA mensageiro usados pela Pfizer e pela Moderna.



A vacina foi aprovada para maiores de 18 anos, com a inoculação de duas doses.



No momento, 84% da população britânica acima de 12 anos está imunizada com duas doses.



